Una Vita, spoiler 30 luglio 2020: Genoveva trova Cristobal a casa (Di mercoledì 29 luglio 2020) Cosa succederà nella puntata della soap opera spagnole Una Vita in onda in onda giovedì 30 luglio 2020 su Canale 5 in prima visione assoluta? Tutti gli abitanti di Acacias sono rimasti senza parole dopo il ritorno di Genoveva nel turbolento quartierino al fianco di un misterioso uomo, tale Alfredo Bryce. Il fantomatico banchiere si è presentato ai vicini come un uomo brillante e ricco di iniziativa, tanto da proporre loro di investire i risparmi nel banco americano. Peccato che si tratti di una truffa, come Felipe e Ramon scopriranno nel corso dei prossimi episodi. La povera Genoveva è tenuta sotto scacco dal marito giurandole che, che qualora non mantenga fede al patto stretto con lui, Cristobal concluderà la tua missione uccidendola. Nelle puntate di ... Leggi su kontrokultura

