Milano, attraversa in monopattino e viene falciato da un’auto: l’incidente è impressionante (Di mercoledì 29 luglio 2020) Milano, attraversa in monopattino e viene falciato da un’auto. Un incidente spaventoso avrebbe potuto costare la vita a un giovane che, nel centro di Milano, è stato falciato da un’auto mentre attraversava la strada in monopattino. Il ragazzo è volato sul marciapiede, per fortuna senza riportare gravi conseguenze. Sono in aumento, dopo il lockdown, gli episodi di investimenti e cadute che riguardano i mezzi della micromobilità elettrica, tanto che la Procura di Milano ha avviato verifiche. Momenti di grande paura a Milano per un giovane che è stato falciato da un’auto mentre attraversava la strada a bordo di un ... Leggi su limemagazine.eu

