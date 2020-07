Autostrade liguri a 2 corsie dal 4 agosto, ma il ministero chiede i danni: troppi ritardi (Di mercoledì 29 luglio 2020) L’ira del ministro De Micheli: parte la letter del Mit con la richiesta dei danni. L’azienda replica: ispezioni finite oggi. Ma fino al 4 agosto le 4 corsie resteranno un miraggio Leggi su corriere

raffaellapaita : Serve un nuovo Decreto #Genova che indennizzi imprese e pendolari per i disagi delle code chilometriche nelle autos… - GiovanniToti : Le vedete queste foto? Me le stanno inviando i tanti automobilisti che in queste ore sono bloccati sulle… - GiovanniToti : Nessuno si assume le proprie responsabilità. E allora i prossimi anni devono essere quelli dell’autonomia: i porti… - AnceGenova : La ministra dei Trasporti @paola_demicheli ha invitato per domani alle ore 13.30 presso il Mit, a Roma, una delegaz… - riviera24 : Autostrade, mattinata di disagi in Liguria. Toti: «I liguri sono stanchi» - Autostrade per l'Italia ha annunciato p… -