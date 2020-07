Marco Cappato e Mina Welby sono stati assolti per la morte di Davide Trentini (Di martedì 28 luglio 2020) Lunedì Marco Cappato e Mina Welby sono stati assolti dalla Corte di Assise di Massa dall’accusa di aver aiutato il suicidio di Davide Trentini, 53 anni, malato di sclerosi multipla, che il 13 aprile del 2017 aveva fatto ricorso al suicidio Leggi su ilpost

