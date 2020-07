La Juventus provoca: «38 scudetti» (Di lunedì 27 luglio 2020) Attenersi alle sentenze della giustizia ordinaria? Assolutamente no. Dopo la conquista del nono titolo di fila (36 in totale nella storia della Serie A), la Juventus ha deciso di proseguire con le sue provocazioni pubblicando sui social una foto dell’Allianz Stadium di Torino al cui ingresso, da oggi, campeggia la scritta «38». Ma quanti sono gli scudetti Juventus? Sono due di meno, come sentenziato – ripetutamente – dal 2006, anno dello scandalo di Calciopoli che costrinse i bianconeri a un anno nel purgatorio della Serie B. LEGGI ANCHE > La Juventus ci riprova: presentato l’ennesimo ricorso contro l’assegnazione dello scudetto 2006 all’Inter E tutti i ricorsi presentati dal club 36 volte campione d’Italia sono stati respinti al ... Leggi su giornalettismo

