Sampdoria, Ranieri ironico con Paratici: “Sei della Juventus, non fare così” (Di domenica 26 luglio 2020) “Sei della Juventus, Paratici non fare così”. Questa la frase rivolta da Claudio Ranieri al direttore sportivo bianconero nel corso del primo tempo di Juventus-Sampdoria, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Partita concitata con qualche intervento fuori le righe come quello di Rabiot a gamba molto alta: “Ma che è kung-fu?”, ha detto Ranieri. Insomma animi non proprio tranquillissimi in quella che può essere la partita scudetto. Leggi su sportface

