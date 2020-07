Incidente a Mykonos, ragazza precipita con la jeep su una scogliera e muore (Di sabato 25 luglio 2020) “Abbiamo visto Carlotta volare e poi il buio”. Non ricordano molto, sono sotto choc le sette amiche di Carlotta Martellini, la 18enne tragicamente morta. Carlotta Martellini, 18enne di Perugia, è morta questa notte in un Incidente stradale a Mykonos in Grecia. La ragazza sarebbe dovuta tornare in Italia oggi e si trovava sull’isola insieme ad … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

