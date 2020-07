Manifest 2 trama episodi 24 luglio 2020 su Canale 5 (Di venerdì 24 luglio 2020) Manifest 2 trama episodi 24 luglio 2020. La seconda stagione della serie tv targata NBC arriva per la prima volta in chiaro su Canale 5. Ecco di seguito le anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA Manifest 2 trama episodi 24 luglio 2020 su Canale 5 Manifest 2X10 Cambio di rotta. Con un’operazione tanto coraggiosa quanto rischiosa, Jared riesce a smascherare il gruppo di fanatici che vogliono eliminare i passeggeri dell’828, e a salvare Zeke. Manifest 2 trama episodi 24 luglio 2020 su ... Leggi su cubemagazine

aboutsarahh : Dire che chi ha scritto la trama di quest'enigma merita un nobel è un understatement #Manifest - ztormgiuls : RT @callmeauryy: Cara Mediaset non puoi mettermi un film di Inga Lindstrom in prima serata al posto di Manifest che inizia alle 23:17 e fin… - callmeauryy : Cara Mediaset non puoi mettermi un film di Inga Lindstrom in prima serata al posto di Manifest che inizia alle 23:1… - RaffaeleSanto : Canale 5 fa il #Manifest alla serie? Dopo gli ascolti al 7% di venerdì scorso, i restanti episodi andranno in onda… - xy0ongi : chi ha scritto la trama di manifest un genio -