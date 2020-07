Aumento casi di Covid, De Luca: “Pronti a misure più rigorose” (Di venerdì 24 luglio 2020) “O facciamo ora piccoli sacrifici o nel giro delle prossime due settimane saremmo costretti a fare grandi sacrifici. I piccoli sacrifici sono l’uso continuo della mascherina nei locali chiusi, nei negozio quando vi sono assembramenti. Vedo gruppi di persone, anche di 10, che stanno insieme e parlano a distanza ravvicinata senza mascherina. Questi sono comportamenti irresponsabili. Dovremmo introdurre misure più rigorose”. Sono le … L'articolo Aumento casi di Covid, De Luca: “Pronti a misure più rigorose” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

