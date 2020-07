Alzheimer, Biogen deposita dossier di aducanumab (Di venerdì 24 luglio 2020) Alzheimer, Biogen deposita all’Fda il dossier registrativo di aducanumab: l’agenzia ha 60 giorni di tempo per accettare di esaminare la domanda o rigettarla E’ bastato il deposito all’Fda della domanda di registrazione di aducanumab a far balzare del 10 per cento le azioni di Biogen (che poi sono un po’ scese nei giorni successivi). A conferma del fortissimo interesse… L'articolo Alzheimer, Biogen deposita dossier di aducanumab Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : Alzheimer Biogen Alzheimer, Biogen deposita dossier di aducanumab Corriere Nazionale