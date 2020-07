Sampdoria, Gabbiadini non ci sta: “Perdere derby brutto colpo. Un errore e ci hanno punito” (Di giovedì 23 luglio 2020) Un derby perso fa sempre male, soprattutto quando hai la sensazione di poter controllare la gara e poi vieni battuto. Il k.o. della Sampdoria contro il Genoa brucia ancora a Manolo Gabbiadini che ai microfoni del sito ufficiale ha commentato l'amarezza per la sconfitta.Gabbiadini: "Un errore e ci hanno puniti"caption id="attachment 996231" align="alignnone" width="441" Gabbiadini (getty images)/captionL'attaccante blucerchiato non ha potuto esultare a pieno per la sua rete, complice la sconfitta e il calendario molto difficile delle prossime giornate: "Abbiamo sbagliato in quel frangente in difesa e ci hanno punito. Perdere è davvero brutto, sempre, ma soprattutto in un derby. Sarebbe stato bello vincere, ... Leggi su itasportpress

sampdoria : ?? | #SampCagliari 1-0 MANOLO MANOLO MANOLO MANOLO MANOLO MANOLO MANOLO MANOLO MANOLO MANOLO ?? volte #Gabbiadini?? - Blucerchiando : Le dichiarazioni di Gabbiadini dopo la sconfitta nel derby ?? #Sampdoria #SampGenoa - junews24com : Gabbiadini: «Non abbassiamo la testa e pensiamo alla Juve» - VIDEO - - 1canalesport : Sampdoria, Gabbiadini: 'Con i nostri tifosi allo stadio non avremmo perso' - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: QUI SAMPDORIA - Gabbiadini: 'Ora abbamo Juventus e Milan. vogliamo chiudere al meglio la stagione' -