Diasorin sotto pressione in scia indagine Procura Pavia (Di giovedì 23 luglio 2020) (Teleborsa) – Giornata drammatica per Diasorin, che tratta in perdita del 4,97% a piazza Affari, in seguito alla notizia di una indagine della Procura di Pavia su una potesi di peculato con il Policlinico San Matteo, relativamente ai test sierologici per la diagnosi di infezione da Covid-19. Sono in corso indagini e sequestri di apparecchiature informatiche, per accertare se Diasorin sia stata privilegiata nell’accesso ai risultati delle attivita` di ricerca e sperimentazione effettuate dalla Fondazione Irccs San Matteo di Pavia. Sono indagati o vertici del San Matteo e di Diasorin. L’indagine – spiega la Procura – trae origine da una denuncia presentata da una societa` concorrente, che denuncia ... Leggi su quifinanza

