Sollevare le palpebre per ringiovanire lo sguardo: il metodo infallibile! (Di mercoledì 22 luglio 2020) Come Sollevare le palpebre subito e in modo naturale per ingiovanire lo sguardo? Approfondiamo insieme! Con l’avanzamento dell’età, il contorno occhi perde freschezza. Questo fenomeno è causato dalla mancanza di melatonina, che rende la pelle meno tonica ed elastica, dando così spazio alla comparsa di rughe e segni d’espressione. L’esposizione continua a smog e sostanze tossiche può accelerare l’invecchiamento, così come una alimentazione scorretta, uno stile di vita poco sano, l’abuso di fumo o alcool, la mancanza di sonno, e purtroppo i fattori genetici. La palpebra cadente può essere molto fastidiosa, non solo per l’estetica, ma anche per la salute dell’occhio che si affatica più velocemente. Per risolvere questo problema, esistono ... Leggi su pianetadonne.blog

