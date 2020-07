Piemonte, da Lampedusa a Settimo, 100 profughi per la quarantena (Di mercoledì 22 luglio 2020) ll gruppo consiliare della Lega a Palazzo Lascaris segnala che un centinaio di immigrati provenienti da Lampedusa potrebbero trascorrere la loro quarantena Covid nel centro di accoglienza “Fenoglio” di Settimo Torinese, mentre altri 46 saranno dirottati a Castello d’Annone, vicino Asti “Questo è la riprova del fallimento delle politiche del governo che, neppure nel mezzo della pandemia cerca di fermare gli sbarchi. Il premier Conte e il ministro Lamorgese aprono i porti e il Piemonte si trasforma in un campo profughi – dice il capogruppo Alberto Preioni – i nostri territori non possono subire un possibile ritorno della pandemia come è già accaduto in Basilicata”. “La Regione ed i Piemontesi stanno impiegando ... Leggi su nuovasocieta

Sono 3 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati nel pomeriggio dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 0 registrati ... a Potenza e qui trasferiti dopo lo sbarco a ...

Asti, nuovi tamponi per i 48 migranti arrivati da Lampedusa

Sono attesi entro mercoledì, i risultati dei tamponi eseguiti questa mattina a tutti e 48 i migranti inviati all’hub della Croce Rossa di Castello d’Annone direttamente in arrivo da Lampedusa. Un arr ...

