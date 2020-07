Napoli a un punto dalla Champions con Gattuso: nei numeri differenza netta con Ancelotti (Di mercoledì 22 luglio 2020) Trentacinque punti in diciannove partite, la media di 1,8 a gara, netto miglioramento rispetto agli 1,4 di Ancelotti che aveva raccolto 21 punti in 15 gare. Leggi su tuttonapoli

stanzaselvaggia : Può succedere e non è questo il punto. Il punto è come i grandi giornali (e siti food) che hanno sempre pubblicato… - DiMarzio : #Napoli-#Osimhen, #Giuntoli in Sardegna per definire gli ultimi aspetti. Il punto - tuttonapoli : Napoli a un punto dalla Champions con Gattuso: nei numeri differenza netta con Ancelotti - weeepurpett : Al punto da dirmi che in un anno intero incontrare me (per 20 minuti in croce) è stata la loro unica fortuna. Ed er… - Raffaele041926 : @Capolii21 Stasera dice testuali parole “a questo punto è il Napoli in pole per szoboszlai” -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli punto Barça nel caos, Getafe a pezzi, Siviglia frizzante: finita la Liga, il punto sulle euroavversarie La Gazzetta dello Sport Coronavirus in Campania, nuovo focolaio in provincia di Caserta: 6 contagi a Conca della Campania

A quel punto sono scattati i controlli incrociati, portando alla scoperta di altri sei casi complessivi. Le condizioni della donna sono ora buone e giudicate stabili. Asintomatici invece gli altri ...

Probabili formazioni Parma Napoli/ Quote, Elmas e Demme tornano titolari? (Serie A)

Probabili formazioni Parma Napoli: le quote per il pronostico e le scelte dei due allenatori per la partita che rientra nella 35^ giornata di Serie A, si gioca allo stadio Ennio Tardini. Probabili for ...

A quel punto sono scattati i controlli incrociati, portando alla scoperta di altri sei casi complessivi. Le condizioni della donna sono ora buone e giudicate stabili. Asintomatici invece gli altri ...Probabili formazioni Parma Napoli: le quote per il pronostico e le scelte dei due allenatori per la partita che rientra nella 35^ giornata di Serie A, si gioca allo stadio Ennio Tardini. Probabili for ...