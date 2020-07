Roma, Fonseca ritrova Smalling ma perde Ibanez (Di lunedì 20 luglio 2020) All’indomani della sfida casalinga contro l’Inter, terminata in pareggio, la Roma torna sui campi di Trigoria. Lavoro defaticante e di scarico in palestra per coloro che sono scesi in campo contro i nerazzurri, mentre seduta completa per il resto del gruppo. Tornato Smalling, Paulo Fonseca perde Ibanez a causa di un risentimento all’adduttore destro, accusato durante la gara di ieri sera, che lo ha costretto ad uscire anticipatamente per far spazio proprio al centrale inglese. Probabile che non ci sarà nel prossimo impegno contro la Spal, in programma mercoledì sera alle 21:45 a Ferrara, ma dovrebbe tornare disponibile per le due trasferte torinesi. Chi tornerà per il match contro gli estensi è Nicolò Zaniolo, che è stato escluso ieri dalla ... Leggi su sportface

