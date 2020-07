Antitrust, avviate istruttorie nei confronti delle squadre di calcio Brescia e Lecce (Di lunedì 20 luglio 2020) (Teleborsa) – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) ha avviato due nuovi procedimenti istruttori in materia di clausole vessatorie nei confronti delle società di calcio di serie A Brescia calcio e Unione Sportiva Lecce. Lo scorso 24 gennaio l’Antitrust aveva richiesto alle due società di rimuovere dalle rispettive condizioni contrattuali le clausole che avrebbero potuto risultare vessatorie. Un invito che, tuttavia, – spiega l’Agcm in una nota – non è stato accolto. La stessa richiesta era stata rivolta anche alle società SPAL S.r.l. e Hellas Verona Football Club S.p.A che hanno poi modificato le condizioni generali di contratto, rimuovendo i profili di possibile ... Leggi su quifinanza

