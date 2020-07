Zielinski spacca la traversa: altro legno per il Napoli! (Di domenica 19 luglio 2020) Zielinski spacca la travesa: Napoli ad un passo dal gol! Grandissima conclusione del polacco dai sedici metri: Musso tocca, la palla sbatte sotto la traversa e sulla linea, ma non entra. L'arbitro fa segno di continuare a giocare. Leggi su tuttonapoli

sscalcionapoli1 : Zielinski spacca la traversa: altro legno per il Napoli! #ForzaNapoliSempre #NapoliUdinese #SerieATIM - tuttonapoli : Zielinski spacca la traversa: altro legno per il Napoli! -

Ultime Notizie dalla rete : Zielinski spacca

Tutto Napoli

Che fosse un grande talento lo sapevamo, ma che al primo anno in Serie A potesse arrivare a fare cose del genere in pochi se lo aspettavano. Rusland Malinovskyi era partito come una seconda linea di u ...Meret 6,5 - Non può intervenire sul gol, ma ad inizio gara salva sul gol una conclusione insidiosissima. Nella ripresa si ripete in uscita su Pandev, anche se il fuorigioco annulla il suo grande inter ...