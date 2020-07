Oggi in TV 18 luglio: Film e programmi (Di sabato 18 luglio 2020) Oggi in TV. programmi e Film di Oggi pomeriggio, sabato 18 luglio 2020: Rai e Mediaset, programmi e Film da non perdere, Oggi in TV. Rinnoviamo l’appuntamento con la nostra guida giornaliera dei programmi Tv di maggior interesse. La nostra tanto amata TV continua, per l’estate, con la normale programmazione per leArticolo completo: Oggi in TV 18 luglio: Film e programmi dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Mov5Stelle : Sono 518mila le persone in Italia che oggi riescono a pagare le bollette e a fare la spesa grazie al… - GiovanniToti : Quando il Ministero delle Infrastrutture ha cambiato il piano di manutenzioni, era stato detto che la #Liguria avre… - MIsocialTW : Oggi a Palermo iniziano le celebrazioni per ricordare #Borsellino e gli agenti della scorta, a ventotto anni dalla… - CittadinidiTwtt : RT @MIsocialTW: Oggi a Palermo iniziano le celebrazioni per ricordare #Borsellino e gli agenti della scorta, a ventotto anni dalla strage d… - simorugg : RT @PossibileIt: Avrebbe compiuto 33 anni, oggi, #17luglio, #FedericoAldrovandi. 'Ucciso senza una ragione” furono le parole che il giudi… -