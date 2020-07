I Bastardi di Pizzofalcone: inizia il countdown per la terza stagione (Di sabato 18 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – L’ispettore Giuseppe Lojacono, interpretato da Alessandro Gassmann, assieme a tutto il cast, torna sugli schermi Rai con “I Bastardi di Pizzofalcone”. Tratto dal libro dello scrittore napoletano Maurizio De Giovanni, la serie tv che ha tenuto partenopei e italiani incollati al televisore, ritorna in sei serate nel 2021. Riconfermati Alessandro Gassman, Massimiliano Gallo, Carolina Crescentini e Tosca D’Aquino, a cui si vanno ad aggiungere new entry che aiuteranno l’ispettore a risolvere i nuovi casi. Che il countdown per gli appassionati abbia dunque inizio. L'articolo I Bastardi di Pizzofalcone: inizia il countdown per la terza stagione proviene da ... Leggi su anteprima24

con Elvira Scorza e Loris De Luna ( "I Bastardi di Pizzofalcone", "Gomorra" e i "Medici – Master of Florence").

Nonostante alcuni inevitabili stop alle produzioni, le fiction Rai si sono affermate anche (e soprattutto) quest’anno come punta di diamante della rete, con risultati eccellenti e ascolti da record. C ...

