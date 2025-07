Acciaio a buon mercato e concorrenza aggirata Byd spina nel fianco dell’Europa

L’ingresso aggressivo di BYD nel mercato europeo sta rivoluzionando il panorama automobilistico, sfidando i tradizionali giganti e abbattendo i costi con acciaio a buon mercato. Con una quota superiore al 9% in veicoli ibridi ed elettrici, il colosso cinese sta riscrivendo le regole del gioco, creando nuove dinamiche di concorrenza e spingendo Tesla e gli europei a un cambio di marcia. La guerra dell’auto economica è appena iniziata.

Byd continua, lenta e inesorabile, la sua opera di posizionamento in Europa, aumentando giorno dopo giorno la pressione. E chi ne fa le spese, oltre ai principali costruttori europei, è anche la stessa Tesla. Partendo dall’Europa, sia nell’ibrido, sia nell’elettrico, la casa di Shenzhen ha ormai superato la quota del 9% in entrambe le categorie. D ati che dimostrano ulteriormente come le case automobilistiche cinesi stiano riuscendo ampiamente a penetrare in uno dei mercati automobilistici più grandi al mondo, quello del Vecchio continente. E questo lo dimostra anche l’imminente apertura, in Ungheria, del nuovo polo industriale di Byd. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Acciaio a buon mercato e concorrenza aggirata. Byd spina nel fianco dell’Europa

