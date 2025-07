I rischi nascosti dell'IA la previsione degli esperti | Ora è più facile creare un'arma biologica mortale

L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il nostro mondo, ma dietro questa innovazione si nascondono rischi imprevedibili. Secondo gli esperti, alcune IA avanzate potrebbero, se cadessero in mani sbagliate, essere utilizzate per sviluppare armi biologiche mortali, aprendo scenari inquietanti per la sicurezza globale. È fondamentale conoscere i pericoli nascosti di questa tecnologia e agire con responsabilità . Per proteggere il nostro futuro, è necessario un dialogo aperto e decisioni consapevoli.

Alcune intelligenze artificiali più sviluppate hanno ormai raggiunto capacità anche superiori a quelle di un virologo esperto: secondo questo studio qualora queste finiscano in mano di gruppi terroristici potrebbero essere utilizzate come strumento per creare nuove arme biologiche capaci di innescare nuove epidemie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: creare - rischi - nascosti - previsione

Il Pride week alimenta la polemica in una scuola dell’Oregon: genitori divisi tra rischi di pressione sociale e necessità di creare ambienti inclusivi - La Pride Week in una scuola dell’Oregon accende i riflettori su un dibattito acceso: tra il desiderio di promuovere inclusione e le paure di pressioni sociali, i genitori si trovano divisi.

I rischi nascosti dell'IA, la previsione degli esperti: Ora è più facile creare un'arma biologica mortale.

I rischi nascosti dell’IA, la previsione degli esperti: “Ora è più facile creare un’arma biologica mortale” - Alcune intelligenze artificiali più sviluppate hanno ormai raggiunto capacità anche superiori a quelle di un virologo esperto: secondo questo studio ... Secondo fanpage.it

Ue:rischi considerevoli previsioni,soprattutto Cina. Giù Pil - "L'incertezza che circonda queste previsioni è sostanziale e le prospettive economiche europee sono esposte a considerevoli rischi al ribasso", in particolare il rallentamento ... Da ansa.it