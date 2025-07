Chicago uomo spara sulla folla da un’auto in corsa

Una notte di tragedia scuote Chicago: un uomo ha aperto il fuoco da un’auto in corsa, lasciando dietro di sé almeno quattro vittime e 14 feriti nei pressi di un locale a River North. Un atto di violenza improvvisa che segna ancora una volta il volto oscuro della città. La comunità si interroga: cosa si nasconde dietro questa furia cieca? Le indagini sono in corso per far luce su questo drammatico episodio.

Almeno quattro persone sono morte e altre 14 sono rimaste ferite durante una sparatoria avvenuta nella serata del 2 luglio a Chicago, nei pressi di un locale a River North. Secondo quanto riportato da Abc7, un uomo — la cui identità non è stata ancora resa nota — avrebbe aperto il fuoco contro un gruppo di persone. Le forze dell’ordine hanno riferito che i colpi sono partiti da un veicolo scuro in transito, senza specificare se l’arma utilizzata fosse un fucile o una pistola. Tra le vittime ci sono due giovani uomini di 24 e 25 anni e due donne; i feriti, invece, sono 14: undici donne e 3 uomini, tutti tra i 21 e i 32 anni, di cui tre donne in condizioni critiche. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Chicago, uomo spara sulla folla da un’auto in corsa

