Chiuso il Coco Beach Club di Lonato del Garda 1.200 persone ballavano in un locale senza licenza

Una festa sfrenata a Lonato del Garda si è trasformata in un incubo legale: il Coco Beach Club, con 1200 persone che ballavano senza licenza, è stato chiuso e il titolare denunciato. La Polizia ha smascherato l’evento illegale, ricordando a tutti l’importanza delle autorizzazioni per il rispetto delle normative e la sicurezza di tutti. La legalità torna protagonista: ecco perché non bisogna mai sottovalutare le autorizzazioni necessarie per un’attività di successo.

Discoteca chiusa a Lonato del Garda: mancavano licenze e autorizzazioni. Il titolare è stato denunciato e sanzionato dopo un controllo della Polizia.

Questore: nessuna licenza o autorizzazione: Gravi conseguenze per ordine e sicurezza pubblica e per l’incolumità di clienti e dipendenti. Chiuso il “Coco Beach Club” di Lonato. Denunciato e sanzionato il gestore. - Questura di Brescia | Polizia di Stato; Nessuna licenza per lo spettacolo, chiuso il Coco Beach di Lonato; Nessuna licenza e autorizzazione, chiusa anche la discoteca “Coco beach” di Lonato del Garda.

Discoteca abusiva sul lago di Garda: chiuso il Coco Beach di Lonato - I controlli martedì sera quando nel locale affacciato sul Benaco si stava svolgendo una festa con dj e 1200 persone circa stavano ballando. Come scrive msn.com

Nessuna licenza per lo spettacolo, chiuso il Coco Beach di Lonato - Il gestore della nota discoteca del Garda, per lo show che ha portato nel locale circa 1. Riporta giornaledibrescia.it