Money Road Fabio Caressa torna stasera su TV8 con la puntata finale | l’ultimo trekking parte da 180mila euro

Stasera su TV8, l'ultima emozionante puntata di Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo, il popolare game show di Sky che ha messo alla prova dodici concorrenti tra sfide estreme e scelte morali. Fabio Caressa e la sua Compagnia delle Tentazioni si preparano a vivere il loro ultimo round in una giungla malese ricca di sorprese, strategie e colpi di scena. Riusciranno a conquistare il premio finale di 180 mila euro? La suspense è alle stelle: non perdere l'appuntamento decisivo!

Ultimo round per Fabio Caressa e la sua Compagnia delle Tentazioni: tra trekking, colpi bassi e strategie, si decide tutto questa sera. Si conclude l'avventura estrema di Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo, lo strategy game targato Sky che ha portato dodici concorrenti a sfidare la giungla malese tra prove fisiche, scelte morali e imprevisti spiazzanti. Questa sera, giovedì 3 luglio, va in onda l'ultimo episodio del programma condotto da Fabio Caressa, in prima serata su Sky Uno e NOW alle 21.15, e in chiaro su TV8 alle 21.30. Dopo dodici giorni vissuti in condizioni estreme, la Compagnia delle Tentazioni è pronta ad affrontare l'ultimo trekking nel cuore della Malesia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it