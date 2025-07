Blumhouse svela il mancato successo di 18 milioni al botteghino e parla del futuro dello studio

Il recente insuccesso di M3GAN 2.0 al botteghino, con un incasso di soli 18 milioni, ha acceso i riflettori sul futuro dello studio Blumhouse. Un fallimento che mette in discussione le strategie e le aspettative di uno dei nomi più innovativi dell'horror contemporaneo. Ma cosa significa questo per il panorama cinematografico? Scopriamo insieme cosa riserva il futuro per Blumhouse e il suo approccio alle produzioni di successo.

il flop al botteghino di m3gan 2.0 e le implicazioni future. Il recente insuccesso commerciale di M3GAN 2.0 ha suscitato notevole attenzione nel settore cinematografico, evidenziando come anche produzioni molto attese possano incontrare difficoltà sul mercato. Nonostante il grande successo del primo film, che aveva ottenuto risultati significativi e una forte viralità , la seconda parte non è riuscita a replicare tali performance. Questo articolo analizza i motivi del fallimento e le conseguenze sulla futura evoluzione della serie. performance al box office di M3GAN 2.0. dati economici e confronto con il budget. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Blumhouse svela il mancato successo di 18 milioni al botteghino e parla del futuro dello studio

In questa notizia si parla di: successo - botteghino - blumhouse - svela

Il miglior film simile a WALL-E dominate su Netflix dopo un successo al botteghino di 334 milioni nel 2024 - Nel 2024, dopo l'enorme successo al botteghino di 334 milioni, un nuovo film animato su Netflix sta catturando l'attenzione del pubblico.

Il panorama horror del 2025 si presenta come un anno caratterizzato da una forte volatilità , alternando successi di grande impatto a risultati deludenti al botteghino. La varietà di performance delle pellicole ha evidenziato come il genere continui a essere sogg Vai su Facebook

I film di maggior successo della Blumhouse sono anche i suoi migliori?; Five Nights at Freddy’s 2: Josh Hutcherson conferma che il sequel è in sviluppo e svela il messaggio di Jennifer Lawrence; L'esorcista - il credente: David Gordon Green svela i piani per i sequel cancellati.

Phasmophobia, il videogioco horror diventa un film Blumhouse - ComingSoon.it - Phasmophobia, grande successo dei Kinectic Games per Windows e console, diventerà un film horror a cura dell'indefessa Blumhouse, che spera in un altro centro, dopo Five Nights at Freddy's. comingsoon.it scrive