Con un saluto affettuoso alle nerazzurre, Francesca Durante si prepara a nuove sfide con la Lazio Women. L’ufficialità del prestito rappresenta un importante rinforzo tra i pali per le biancocelesti, che puntano a consolidare la loro difesa in vista della prossima stagione. Classe 1997, la portiere ex Inter porta con sé entusiasmo e esperienza, pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. La collaborazione tra i due club si rafforza così, promettendo emozionanti sviluppi.

. I dettagli dell’accordo. Nuovo innesto tra i pali per la Lazio Women, che ha ufficializzato l’arrivo a titolo temporaneo di Francesca Durante dall’ Inter Women, operazione che rafforza in maniera significativa il reparto difensivo biancoceleste in vista della prossima stagione. Classe 1997, Durante è uno dei profili più affidabili del panorama femminile italiano. Portiere di grande esperienza, ha vestito in carriera maglie importanti come quelle di Verona, Fiorentina e nerazzurre. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Women, Francesca Durante saluta le nerazzurre: ufficiale il nuovo prestito alla Lazio! Il comunicato dei due club

