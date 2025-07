Dove c’è Sinner c’è sempre lei Ma chi è Laila Hasanovic?

Jannick Sinner, il talento italiano del tennis, preferisce mantenere segreta la sua sfera privata. Tuttavia, le coincidenze attirano l’attenzione: la presenza di Laila Hasanovic, affascinante modella danese, agli eventi più importanti come il Roland Garros e ora Wimbledon, non sembra essere solo casuale. È il segno di un'attenzione crescente che potrebbe svelare qualcosa di più su questa misteriosa e intrigante relazione. La strada verso la verità è ormai tracciata.

A Jannick Sinner non piace parlare troppo della sua vita privata. Ma se sei il numero uno al mondo del tennis e non hai una fidanzata ufficiale è normale che certe coincidenze vengano notate. Se due indizi fanno una prova è facile pensare che non sia un caso che Laila Hasanovic, bellissima modella danese, dopo essere stata vista sugli spalti del Roland Garros di Parigi per la finale tra Sinner e Alcaraz, sia spuntata ora anche a Wimbledon per il primo match giocato dal nostro tennista sull’erba londinese. Laila, ex compagna di Mick Schumacher, è la stessa con cui Sinner è stato fotografato qualche tempo fa in una breve trasferta a Copenaghen, dove ufficialmente lui si trovava per questioni lavorative. 🔗 Leggi su Panorama.it