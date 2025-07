Città metropolitana Firenze | 1,8 milioni in più per il personale

Firenze si rinnova, investendo sul proprio cuore pulsante: il personale. Con 1,8 milioni di euro destinati a migliorare salari e nuove assunzioni, la Città metropolitana rafforza il proprio impegno per valorizzare chi lavora ogni giorno al servizio dei cittadini. Un passo importante che segna una nuova fase di crescita e attenzione alle risorse umane, consolidando il ruolo di Firenze come esempio di sviluppo sostenibile e inclusivo.

Firenze, 3 luglio 2025 - La Città metropolitana di Firenze destina 1,8 milioni di euro per il proprio personale, incrementando il fondo per il salario accessorio, fermo dal 2016. In particolare, 1,6 milioni di euro serviranno per aumentare il salario dei 430 dipendenti, e oltre 200mila euro per le nuove assunzioni. La Città metropolitana fiorentina, si spiega in una nota della stessa Metrocittà, ha applicato il decreto Pa che prevede per taluni enti (Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni) di incrementare a decorrere dal 2025 la componente stabile del fondo personale non dirigente. Queste somme potranno essere destinate a tutti gli istituti permanenti ed al finanziamento del welfare integrativo. 🔗 Leggi su Lanazione.it