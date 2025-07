Strage a Chicago spari all' impazzata da un' auto nella notte | 4 morti e 14 feriti

Una notte di paura a Chicago: una sparatoria all'impazzata da un'auto ha sconvolto il quartiere River North, lasciando quattro vittime e 14 feriti, molti in gravi condizioni. La violenza tra le strade della città sembra non fermarsi, segnando un triste capitolo di cronaca cittadina. Sono momenti drammatici che ci ricordano quanto sia urgente affrontare la piaga della violenza urbana, per garantire sicurezza e tranquillità a tutti i cittadini.

Quattro persone sono state uccise e altre 14 sono rimaste ferite, di cui tre in maniera grave, in una sparatoria avvenuta ieri sera a Chicago. Lo ha riferito la polizia, precisando che le vittime avevano per lo più un’età compresa tra i 20 e i 30 anni. Secondo quanto riferito dall’ Abc News, un veicolo si è fermato al 300 di West Chicago Avenue, nel quartiere di River North, e ha aperto. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Strage a Chicago, spari all'impazzata da un'auto nella notte: 4 morti e 14 feriti

