una routine ben strutturata, e un’altra è affidarsi al caos di passaggi sconclusionati. Solo seguendo un ordine preciso potrai ottenere risultati realmente efficaci e capelli sani, luminosi e forti, proprio come in una perfetta skincare routine.

Dopo la skinification dell’ hair care, la cura dello scalpo e dei capelli è diventata complessa come la più elaborata delle skincare routine. I dieci step di quella coreana impallidiscono di fronte ad alcuni rituali di cura dei capelli che vediamo su #hairtok. Ma come abbiamo imparato che c’è un ordine giusto in cui applicare i prodotti di skincare, allo stesso modo è giusto imparare in che ordine applicare i prodotti per capelli. Una cosa è certa. Le chiome divinamente luminose e folte che vediamo su TikTok non possono essere frutto di una routine capelli fatta di solo shampoo e balsamo, anzi. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Anche l’hair care ha il giusto ordine di applicazione dei prodotti

