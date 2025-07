Gareth Bale proposta per acquistare il Cardiff | Un sogno che diventa realtà

Immaginate un sogno che prende forma: Gareth Bale, leggenda del calcio, ha presentato una proposta concreta per acquistare il Cardiff City. Con un'offerta di 40 milioni di sterline, la sua visionaria cordata mira a riportare il club ai vertici, trasformando desideri in realtà e scrivendo un nuovo capitolo nella storia del calcio gallese. Resta da vedere se questa ambiziosa mossa sarà quella vincente.

Una cordata guidata da Gareth Bale ha presentato un'offerta formale di 40 milioni di sterline per acquisire il Cardiff City.

