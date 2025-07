Monica Bellucci | Tim Burton? Prima viene la mia relazione poi il lavoro

L'attrice ha parlato della sua storia d'amore con il regista, con cui ha più volte collaborato nel corso degli anni. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Monica Bellucci: “Tim Burton? Prima viene la mia relazione, poi il lavoro”

In questa notizia si parla di: monica - bellucci - burton - prima

Week-end in Altotevere per Monica Bellucci. L’attrice in visita al Castello di Sorci - Monica Bellucci, tra impegni internazionali e grandi festival, si concede un weekend tra le bellezze dell'Altotevere.

“Tim Burton è la persona con cui sto, lo rispetto tanto. Sto con l’uomo. È chiaro che in casa mia parliamo di cinema e arte, ho anche una figlia attrice” Monica Bellucci ha parlato della sua vita privata: dalla relazione con Tim Burton all’amore per le sue figlie, De Vai su Facebook

Monica Bellucci e l'amore con Tim Burton: «Prima viene la mia relazione e poi il lavoro»; Monica Bellucci e la priorità al compagno Tim Burton: «Prima la mia relazione, poi il lavoro»; Monica Bellucci: «Ho deciso di lavorare meno per veder crescere le mie figlie. Tim Burton? Sto con lui perché.

Monica Bellucci: “Tim Burton? Prima viene la mia relazione, poi il lavoro” - L'attrice ha parlato della sua storia d'amore con il regista, con cui ha più volte collaborato nel corso degli anni ... Si legge su golssip.it

Monica Bellucci e l'amore con Tim Burton: «Prima viene la mia relazione e poi il lavoro» - L'attrice parla del tempo che passa, della bellezza, di uomini e donne e delle figlie: «Che mi danno consigli e spesso hanno ragione» ... Segnala vanityfair.it