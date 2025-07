Kate Middleton fa rare confidenze sulla remissione del suo cancro | È molto difficile

Kate Middleton apre il suo cuore condividendo le sfide di una battaglia personale contro il cancro. Con sincerità e coraggio, la principessa del Galles rivela come il percorso di remissione sia solo l'inizio di un difficile cammino verso la normalità, spesso più complesso di quanto si possa immaginare. Una testimonianza intima che ci ricorda quanto la forza interiore sia fondamentale nei momenti di prova.

«Durante il trattamento si dimostra coraggio, si tiene duro. Poi, una volta finito, si pensa di poter riprendere una vita normale. ma in realtà il seguito è molto difficile», ha confidato la principessa del Galles durante la sua visita al giardino dell'ospedale di Colchester.

