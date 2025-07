Il caso Ngwang inaugura il codice penale dei bianchi e dei neri.

Il caso Ngwang rivela come il razzismo si sia insediato silenziosamente nelle pieghe della nostra società, ignorato e quasi normalizzato. La tristezza più grande è che eventi così gravi, che minacciano i diritti di un giovane calciatore di colore, non suscitano più shock né indignazione. È il momento di riscoprire la sensibilità e richiamare l’attenzione su questa piaga nascosta, perché il cambiamento parte dalla consapevolezza.

La peggior cosa è che non faccia più neppure notizia, né susciti sdegno. Pur essendo un fatto grave che, nella totale negazione del diritto, segna il possibile destino di un giovane calciatore di colore, con padre italiano e in Italia da 16 anni, che ha osato accennare alla piccola Meloni. Fatti del 22 aprile, lui si chiama Amos Rodriguez Franklin Ibii Ngwang, in un video butta lì una frase – “Melò, ho saputo che hai una bella figlia, io so negro, bello, figo.” tuttora reperibile sul web – che gli costa un provvedimento d’immediata espulsione firmato ad horas dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it