Caldo le indicazioni Inps per la Cig

L'Inps fornisce importanti indicazioni alle aziende sulla richiesta di cassa integrazione ordinaria (CIG) in condizioni di caldo estremo. In particolare, la prestazione può essere richiesta sia in presenza di un'ordinanza pubblica che segnala il disagio, sia quando le temperature superano i 35°C. Tuttavia, anche temperature pari o inferiori a questa soglia potrebbero giustificare l'intervento, evidenziando come il caldo intenso rappresenti un elemento di attenzione per la tutela dei lavoratori.

15.16 L'Inps dĂ indicazioni alle aziende per chiedere la cassa integrazione ordinaria a fronte di temperature elevate spiegando che la prestazione si può chiedere sia a fronte dell'ordinanza della pubblica autoritĂ , per cause non imputabili all'impresa e ai lavoratori, sia laddove le temperature risultino superiori a 35 gradi. Tuttavia, "anche il verificarsi di temperature pari o inferiori a 35°C - afferma l'Inps - può determinare l'accoglimento della domanda" qualora si consideri la temperatura "percepita". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: inps - indicazioni - caldo - temperature

Bonus giovani under 35 al via oggi: ecco le indicazioni Inps per le domande - A partire da oggi, 16 maggio 2025, i datori di lavoro possono presentare all'INPS le richieste per il Bonus Giovani, dedicato all’assunzione di under 35.

Due morti per il caldo in spiaggia: le vittime avevano 60 e 75 anni Vai su Facebook

Caldo estremo, in Spagna centinaia di morti. Inps alle aziende: lavoratori in cig con 35 gradi. In arrivo la svolta termica; Inps: Cassa integrazione con temperature oltre 35 gradi, anche percepiti; Inps, Cassa Integrazione Ordinaria per temperature elevate: come fare richiesta.

Caldo, istruzioni per l'uso. Inps attiva la cig con temperature oltre 35 gradi (anche percepiti) - Le indicazioni riguardano sia i datori di lavoro che possono richiedere la cassa integrazione ordinaria sia i datori di lavoro che possono richiede ... Scrive huffingtonpost.it

Inps: cassa integrazione con temperature oltre 35 gradi, anche se “percepiti” - Anche il verificarsi di temperature pari o inferiori rispetto a quella reale può determinare l'accoglimento della domanda di accesso alle prestazioni di cigo ... Segnala repubblica.it