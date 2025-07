Calcio Diogo Jota del Liverpool morto in incidente stradale

Una tragedia sconvolge il mondo del calcio: Diogo Jota, talento portoghese del Liverpool, e suo fratello perdono la vita in un drammatico incidente stradale vicino a Zamora. La notizia, confermata dalla Federcalcio portoghese e dalle autorità locali, ha lasciato la comunità senza parole. In un istante, il sogno di una promettente carriera si spegne, lasciando un vuoto incolmabile tra amici, tifosi e familiari.

L'attaccante portoghese del Liverpool Diogo Jota, 28 anni, è morto insieme al fratello in un incidente stradale nei pressi di Zamora, nella Spagna nord-occidentale. A dare la notizia la Federcalcio portoghese e il dipartimento regionale dei vigili del fuoco di Castiglia e León, dove si trova Zamora. I due fratelli erano a bordo di una Lamborghini che si è schiantata giovedì, poco dopo la mezzanotte, ed è andata in fiamme.

"Tutto questo non ha senso". Il toccante messaggio di Cristiano Ronaldo per Diogo Jota

È morto Diogo Jota del Liverpool: il calcio in lutto. Tutte le reazioni in diretta; Diogo Jota, chi era il giocatore del Liverpool morto in un incidente; Diogo Jota morto in un incidente di auto. "E' scoppiata una gomma in un sorpasso". Il giocatore del Liverpool si era appena sposato.

L'attaccante portoghese del Liverpool Diogo Jota, 28 anni, è morto insieme al fratello in un incidente stradale nei pressi di Zamora, nella Spagna nord-

Morto Diogo Jota in un incidente stradale. Il Liverpool: "Siamo sconvolti" - Il 28enne attaccante del Liverpool si era sposato il 22 giugno scorso dopo aver vinto la Nations League con il Portogallo.