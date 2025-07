F1 Lando Norris | Liberi di lottare con Piastri senza superare una linea come ho fatto io in Canada

Siamo alla vigilia del fine-settimana di gara, un momento cruciale per Lando Norris e Oscar Piastri nella corsa al titolo mondiale 2025. Norris, libero di lottare senza superare i limiti, si trova a soli quindici punti dal compagno di squadra, pronto a dimostrare che anche nel rispetto delle regole si può puntare in alto. La sfida è aperta: chi saprà mantenere il sangue freddo e la strategia vincente?

Sono quindici i punti che separano Lando Norris dal compagno di squadra in McLaren, Oscar Piastri, nel Mondiale 2025 piloti di F1. Il britannico è riuscito a imporsi nell’ultimo appuntamento in Austria, accorciando le distanze dalla vetta e soprattutto rispondendo bene dopo il brutto errore commesso in Canada, dove Lando non era riuscito a gestire la situazione nel confronto diretto col team-mate in pista. Siamo alla vigilia del fine-settimana di Silverstone e nel round di casa le motivazioni di Norris sono altissime: “ Sono molto entusiasta per tutto. Ogni giorno lo attendo sempre con impazienza questo GP. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Lando Norris: “Liberi di lottare con Piastri, senza superare una linea come ho fatto io in Canada”

