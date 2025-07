Posizioni economiche ATA in arrivo l’avviso via mail per i corsi di formazione Tra i temi gestione siti web e relazioni

Se sei un ATA in attesa di aggiornamenti, preparati a ricevere presto l’avviso via mail sui corsi di formazione che aprono le porte alle nuove posizioni economiche. Partiranno nella seconda metà di luglio e includeranno temi fondamentali come la gestione dei siti web e le relazioni, con la prospettiva di aumenti salariali da 700 a 2000 euro lordi all’anno. Scopri come questi corsi possano rivoluzionare il tuo percorso professionale.

Partiranno nella seconda metà di luglio i corsi di formazione finalizzati all'attribuzione delle nuove 46mila posizioni economiche ATA, che porteranno ad aumenti di stipendio da 700 a 2000 euro lordi l'anno. In questi giorni il personale interessato, che ha presentato domanda ed è stato ammesso ai percorsi, riceve l'avviso via mail. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

