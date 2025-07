Palio di Siena 2025 rinviato per maltempo | non accadeva da 155 anni

Sei un copywriter italiano. Scrivi un’introduzione brillante e grammaticalmente corretta in max 80 parole: tono chiaro, coinvolgente. Concludi la frase. Concludi con un senso di sorpresa e aspettativa. You are trained on data up to October 2023.

Nel primo pomeriggio del 2 luglio, un violento temporale ha colpito Siena, trasformando la pista in tufo della storica Piazza del Campo in una distesa fangosa. Intorno alle 15:20?15:30 le precipitazioni hanno reso impossibile proseguire, costringendo le autorità comunali ad esporre la bandiera verde alle trifore del Palazzo Comunale – segnale inequivocabile del rinvio della celebrazione. Davanti a un eccezionale allineamento meteorologico – dopo i rinvii già registrati a luglio e agosto 2024 – anche l’edizione di quest’anno entra nella storia. Non accadeva da 155 anni che si verificassero tre rinvii consecutivi dovuti al maltempo. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Palio di Siena 2025 rinviato per maltempo: non accadeva da 155 anni

In questa notizia si parla di: siena - accadeva - anni - palio

Oggi, 2 luglio, è il giorno del Palio di Siena e queste sono le immagini che raccontano l’orrore che questa “tradizione” porta con sé! Scene terribili che anche quest’anno saranno trasmesse da una tv nazionale, La7. Noi ci battiamo affinché l'utilizzo degli anima Vai su Facebook

Palio di Siena 2025, quando parte? La data dopo il terzo storico rinvio; Palio di Siena 2025 rinviato per maltempo: non accadeva da 155 anni; Palio di Siena 2025 da record, non succedeva da 155 anni.

Palio di Siena 2025 rinvio (storico): quando si recupera, dove vederlo in tv, chi è il telecronista e tutte le news - E non è un normale rinvio, ma una decisione (obbligata) che fa la storia: non accadeva da 155 anni che per la terza volta conse ... Lo riporta affaritaliani.it

Rinviato il Palio di Siena per la terza volta. Non succedeva da 155 anni - E sempre per la terza volta di fila, e questo non era mai accaduto in passato, la Carriera viene rinvi ... Da msn.com