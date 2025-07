Palio la diretta | sfida al meteo Attesa nelle contrade con ancora l’incognita pioggia

Siena si prepara ad affrontare un nuovo tentativo per il suo emozionante Palio, tra tensione e speranze di un cielo più clemente. Dopo l’annullamento di mercoledì, la città si mobilita nuovamente, con il corteo storico pronto a sfilare tra le incognite del meteo. La sfida tra contrade si avvicina, e tutti sono in attesa di scoprire se il cielo darà tregua o si presenterà ancora una volta come protagonista imprevisto di questa tradizione secolare.

Siena, 3 luglio 2025 – Dopo l’annullamento della carriera di mercoledì 2 luglio, la città ci riprova. E’ un giovedì 3 luglio in cui si attende il Palio, per quanto ci siano incertezze sul meteo. Potrebbe ancora piovere, dopo che acqua e vento avevano rovinato la festa nel giorno indicato per la sfida, appunto il 2 luglio. La macchina organizzativa non si ferma. C’è l’appuntamento con l’importantissimo corteo storico, un momento molto atteso dalle contrade al pari della corsa stessa. I contradaioli sono al lavoro con un occhio al cielo. . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Palio, la diretta: sfida al meteo. Attesa nelle contrade con ancora l’incognita pioggia

