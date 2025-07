Shaila Gatta dopo il Grande Fratello volta pagina | spunta un calciatore nella sua vita

Shaila Gatta, nota ballerina e ex concorrente del Grande Fratello, sembra aver voltato pagina dopo la fine della sua relazione con Lorenzo Spolverato. Le ultime indiscrezioni rivelano che sarebbe entrata in una nuova fase della vita sentimentale, frequentando un noto calciatore italiano. Dopo l’addio pubblico, i fan si chiedono quale sarà il prossimo capitolo di questa affascinante vita ricca di sorprese. Scopriamo insieme cosa bolle in pentola per Shaila!

Dopo la fine della relazione con Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta sembra pronta a ricominciare. Secondo le ultime indiscrezioni, la ballerina avrebbe iniziato a frequentare un noto calciatore italiano. Shaila Gatta pare proprio che l'ex concorrente del Grande Fratello abbia messo un punto definitivo alla sua storia con Lorenzo Spolverato. Dopo l'addio davanti alle telecamere nell'ultima puntata del reality, I due, amatissimi dal fandom delle Shailenzo, hanno provato a chiarire prima al telefono e poi con un confronto di persona. Il risultato? Una decisione sofferta, ma inevitabile: la loro relazione è ufficialmente archiviata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Shaila Gatta dopo il Grande Fratello volta pagina: spunta un calciatore nella sua vita

In questa notizia si parla di: shaila - gatta - fratello - calciatore

Mister Movie | Shaila Gatta Nella Bufera Social: Fan Zeudi Di Palma Attaccano per Amicizie Ex GF - Shaila Gatta finisce al centro della bufera social dopo una cena con ex concorrenti del Grande Fratello.

Grande Fratello, flirt in corso per Shaila Gatta: lui è un calciatore di Serie A https://torresette.news/rubriche/social-network/2025/07/03/grande-fratello-flirt-in-corso-per-shaila-gatta-lui-e-un-calciatore-di-serie-a… #GrandeFratello #shailenzo #lolliners #helevier Vai su X

Nuovo amore per #ShailaGatta? Ecco l'indiscrezione Sembra che l'ex gieffina, dimenticato #LorenzoSpolverato che ha lasciato durante la finale del reality, abbia una nuova frequentazione. Come riportato a #DeianiraMarzano la Gatta si vedrebbe con il calcia Vai su Facebook

Shaila Gatta dopo il Grande Fratello volta pagina: spunta un calciatore nella sua vita; Shaila Gatta, la mamma Luisa contro Lorenzo Spolverato: Un giocatore; Chi è Salvatore Sasà Monaco, l’ex fidanzato di Shaila Gatta menzionato al Grande Fratello.

Shaila Gatta dopo il Grande Fratello volta pagina: spunta un calciatore nella sua vita - Secondo le ultime indiscrezioni, la ballerina avrebbe iniziato a frequentare un noto calciatore italiano ... Da msn.com

Shaila Gatta frequenta un noto calciatore, ecco il nome: il gossip - Shaila Gatta avrebbe avviato una nuova frequentazione con un noto calciatore italiano, tutti i dettagli relativi all'indiscrezione ... msn.com scrive