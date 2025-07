Ius Scholae Pd pressa Tajani sulla proposta | Portatela in Aula basta giochi politici

Il dibattito sull'Ius Scholae infiamma il Parlamento: mentre Raffaele Nevi di Forza Italia apre alla possibilità di collaborare con il Pd, Tajani interviene chiarendo che il vero obiettivo è superare i giochi politici e portare la proposta in aula. La questione si evolve, e ora più che mai, l'attenzione è rivolta a una decisione chiara e concreta. È giunto il momento di mettere da parte le tattiche e agire per il bene dei cittadini.

Il caso è nato da una dichiarazione del portavoce dei forzisti, Raffaele Nevi, che in un'intervista a La Repubblica ha sostenuto che nel caso in cui il Pd dovesse chiedere la calendarizzazione dello Ius scholae allora Forza Italia sarebbe pronta ad approvarlo con loro. Antonio Tajani è quindi intervenuto a stretto giro per specificare le intenzioni del suo partito: "Casomai è il contrario, non è che siamo noi pronti a votare con loro è il Pd che deve votare la nostra proposta".