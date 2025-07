Un patto per un' Italia più protetta e competitiva | Ania lancia la sfida che passa anche da scuole e università

Un’Italia più assicurata è un’Italia che non si ferma davanti all’imprevisto, ma si prepara a superarlo con forza e resilienza. In un contesto globale complesso, Ania lancia una sfida ambiziosa: rafforzare la protezione attraverso scuole e università, coinvolgendo le nuove generazioni. Per un’Italia protetta e competitiva, il futuro si costruisce anche investendo nell’educazione, perché solo così possiamo affrontare insieme le sfide di domani.

In un contesto globale caratterizzato da crescenti rischi economici, climatici, sanitari e geopolitici, "la capacità di un Paese di affrontare l'incertezza diventa un fattore cruciale di forza e di competitività. La protezione assicurativa svolge un ruolo centrale in questa sfida. Un'Italia più assicurata è un'Italia che non si ferma davanti all'imprevisto. È un Paese in cui le imprese.

