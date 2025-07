Anna Tatangelo incinta nessuna crisi con Buttaroni | insieme per l’ecografia

Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni sono ancora più uniti che mai, smentendo le voci di crisi durante la gravidanza della cantante. I due sono stati immortalati insieme, radiosi e felici per questa nuova avventura che li vede diventare genitori. La loro storia, nata in silenzio, si conferma forte e piena di speranza. È una testimonianza di come l’amore possa superare ogni rumor e difficoltà, aprendo un nuovo capitolo di felicità.

Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni stanno ancora insieme. La coppia ha smentito i rumors degli ultimi giorni – che parlavano di una crisi profonda con tanto di rottura nel bel mezzo della gravidanza della cantante – posando insieme per i paparazzi. Raggianti e felice per quello che sta capitando alle loro vite: un figlio insieme, una svolta decisiva per la loro storia sbocciata in gran segreto e diventata subito molto importante. Anna Tatangelo e Buttaroni stanno ancora insieme. I paparazzi del settimanale Oggi hanno fotografato la cantante in dolce attesa del suo secondo figlio – pare sarà una femminuccia – con l’ex calciatore con cui fa coppia da qualche mese. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Anna Tatangelo incinta, nessuna crisi con Buttaroni: insieme per l’ecografia

