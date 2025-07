triennale in mostra gli art posters dei giochi olimpici e paralimpici invernali

un’occasione unica per immergersi nell’arte e nello spirito di competizione che caratterizzeranno Milano-Cortina 2026. In mostra alla Triennale Milano, questi art posters celebrano l’essenza dei giochi in un suggestivo connubio tra creatività e atletismo, anticipando un evento che promette di emozionare e ispirare l’Italia intera.

Mancano poco più di sette mesi a quando l’Italia ospiterà le prossime Olimpiadi Invernali. Nell’attesa, si moltiplicano gli eventi a tema in tutto il paese. Fondazione Milano Cortina 2026 e Triennale Milano, per esempio, in collaborazione con IOC-International Olympic Committee e IPC-International Paralympic Committee, hanno svelato i nuovi Art Posters dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. Quello dei manifesti artistici per le Olimpiadi è una tradizione che nasce hanno collaborato nomi comi come Robert Rauschenberg, Andy Warhol, David Hockney a Eduardo Chillida giusto per citarne alcuni, per Milano Cortina 2026 si è scelto di selezionare l’avanguardia con dieci artisti under 40. 🔗 Leggi su Panorama.it