Il Liverpool si è detto "sconvolto dalla tragica morte" del suo attaccante portoghese Diogo Jota, deceduto insieme al fratello. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Calcio, il Liverpool: “Siamo sconvolti per la morte di Diogo Jota”

Morte Diogo Jota, mondo del calcio in shock: l’attaccante del Liverpool è scomparso all’età di 28 anni in un incidente stradale - Il mondo del calcio piange la tragica scomparsa di Diogo Jota, talento portoghese del Liverpool, morto a soli 28 anni in un incidente stradale nella provincia di Zamora, Spagna.

Arriva il comunicato ufficiale del Liverpool sulla morte di Diogo Jota, scomparso insieme al fratello Andre a soli 28 anni in seguito a un incidente stradale. «Il Liverpool Football Club è sconvolto dalla tragica scomparsa di Diogo Jota. Il club è stato informato che

