Pensioni possibili aumenti in arrivo dall’adeguamento all’inflazione | ecco per chi

Potrebbero arrivare novità positive per i pensionati italiani: un nuovo ricorso presentato da Cgil e Spi mette in discussione la legittimità del sistema di adeguamento all'inflazione, sollevando speranze di possibili aumenti. Il Tribunale di Trento ha infatti coinvolto la Corte Costituzionale su questa delicata questione, aprendo uno spiraglio importante per chi aspetta un rinnovato sostegno economico. Vediamo insieme cosa comporta questa vicenda e chi potrebbe beneficiarne.

Qualche speranza circa gli aumenti delle pensioni potrebbe arrivare da un nuovo ricorso, presentato da Cgil e dal sindacato dei pensionati Spi, sulla costituzionalità della norma relativa al sistema degli adeguamenti all’inflazione. Infatti, il Tribunale di Trento ha sollevato la questione di fronte alla Corte Costituzionale. È il terzo ricorso che viene presentato sul meccanismo di rivalutazione delle pensioni e sui tagli che i proponenti e i diretti interessati reputano illegittimi, alla luce dei contributi versati e della carriera professionale esercitata. Un eventuale pronunciamento di accoglimento da parte della Consulta circa l’incostituzionalità del meccanismo comporterebbe il rimborso ai pensionati interessati degli importi mancanti e una nuova spesa previdenziale per il governo. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Pensioni, possibili aumenti in arrivo dall’adeguamento all’inflazione: ecco per chi

In questa notizia si parla di: pensioni - aumenti - inflazione - possibili

Pensioni, aumenti fino a 120 euro: tutti i calcoli e a chi spetta - Scopri come gli aumenti delle pensioni fino a 120 euro saranno calcolati e a chi spetteranno, grazie alle nuove proposte del governo.

Come mai il prezzo del cibo è in forte aumento se l'inflazione è sotto controllo? Lo abbiamo spiegato qui: https://ilpost.link/h6FkObH8t7 Vai su Facebook

Rivalutazione pensioni 2025: il decreto ministeriale; Alla fine le pensioni minime cresceranno meno di due euro al mese; Aumenti delle pensioni 2026, scopri la tabella con le previsioni.

Pensioni, arriva la nuova spina dell’adeguamento all’inflazione e parte il cantiere integrative - Per il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti sarà necessario adeguare le norme sulla previdenza assicurativa, ferme al 2005 ... Si legge su ilsole24ore.com

Pensioni 2026: aumenti mirati, ecco chi vedrà sbloccato l'importo - Pensioni 2026: scopri chi vedrà aumentare l'importo dell’assegno grazie alla perequazione legata all’inflazione. Secondo tag24.it