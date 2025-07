Calciomercato Juve quel giocatore è arrivato al capolinea | potrebbe dire addio ai bianconeri su di lui ci sono due società di Serie A Le novità sul suo futuro

Il calciomercato della Juventus si infiamma: dopo 232 presenze, Mattia Perin sembra essere arrivato al capolinea con i bianconeri. Le novità sul suo futuro sono sempre più chiare, con due club di Serie A pronti a portarlo via. La questione si fa calda: il suo addio potrebbe diventare realtà . Ma cosa riserverà il prossimo capitolo della sua carriera? Restate sintonizzati per scoprire gli sviluppi più recenti.

Calciomercato Juve, uno dei portieri bianconeri è pronto a dire addio ai bianconeri, su di lui ci sono due club di Serie A. Le novità sul futuro dell’estremo difensore. Mattia Perin  è sempre più lontano dalla Juve. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il portiere bianconero è finito nel mirino di due società di Serie A: il Como  e il Bologna. Dopo una lunga militanza in bianconero, in cui ha ricoperto per ultimo il ruolo di secondo portiere dietro Di Gregorio, l’avventura di Perin  alla Juve  sembra essere giunta ai titoli di coda. Nonostante le sue qualità , ha trovato poco spazio negli ultimi anni e ora potrebbe essere pronto a una nuova avventura lontano da Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com