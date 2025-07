Quartieri Spagnoli 2 fratelli trovati morti in casa | ipotesi omicidio-suicidio

Tragedia nei Quartieri Spagnoli a Napoli, dove due fratelli anziani sono stati trovati senza vita nella loro casa. Secondo le prime ipotesi degli investigatori, si tratterebbe di un caso di omicidio-suicidio: un uomo di 75 anni avrebbe ucciso il fratello con una pistola, per poi togliersi la vita con la stessa arma. Un episodio che sconvolge l'intera comunità e apre un difficile confronto sul tema della salute mentale e della solidarietà familiare.

L’ipotesi dell’omicidio-suicidio e quella più accreditata dagli investigatori per ricostruire la vicenda che ha portato al ritrovamento dei cadaveri di due fratelli anziani in un’abitazione ai Quartieri Spagnoli, a Napoli. Un uomo di 75 anni avrebbe ucciso il fratello con una pistola, uccidendosi poi con la stessa arma. E’ successo a Napoli, in vico Santo . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Quartieri Spagnoli, 2 fratelli trovati morti in casa: ipotesi omicidio-suicidio

